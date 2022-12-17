"100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun"

TBMM Başkanı Şentop: 100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sona eren bütçe görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Meclis Başkanı Şentop, "Ülkemize ve milletimize hizmet etme onuruna eriştiğimiz Gazi Meclisimizde, görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerimize ve kanunlaşma süreçlerinde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun." dedi.