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"100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun"
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17 Aralık 2022 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 09:15:00

TBMM Başkanı Şentop: 100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe maratonu sona erdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sona eren bütçe görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Meclis Başkanı Şentop, "Ülkemize ve milletimize hizmet etme onuruna eriştiğimiz Gazi Meclisimizde, görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerimize ve kanunlaşma süreçlerinde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun." dedi.

Etiketler : mustafa şentoğ 2023 yılı bütçesi bütçe maratonu
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