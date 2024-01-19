TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yarıyıl tatili mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarıyıl tatili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok çalışan, birazcık da yorulan öğrencilerimiz için kısa bir mola zamanı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini başarıyla tamamlayarak karne sevincini yaşayan tüm evlatlarımızı, kıymetli ailelerini ve saygıdeğer öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor; her birine sağlıklı ve huzurlu bir ara tatil diliyorum."