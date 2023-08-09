TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye eksenini inşa edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri kabulünde açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada sözümü çok daha güçlü hale getirecek dönemi yaşıyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı her adım aynı zamanda dış politikadaki sözünü kuvvetlendirdiği bir argümanıdır. Bu temel hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzün güçlü, doğru çözüm üretici olabilmesi aynı zamanda arkasındaki, çok tesirli bir güce sahip olmamızla mümkündür. Bu çerçevede hedeflerimizi dış politika ekseninde de güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

Dış politika ile ilgili ikinci hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Bu tartışmayı yıllarca hepiniz yaşadınız. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin zaman zaman eksen kayması tartışmalarını açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşe sıkıştırmaya çalıştıklarını çok net hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahmin etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir.

Ve artık zamanı gelmiştir. Türkiye böyle bir güce kavuşmuştur. O yüzden biz diyoruz ki, biz başkalarının çizdiği eksene göre değil, Türkiye'nin milli menfaatlerini kullanarak, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz.

Bunun için 3 stratejik halkada ilişkilerimizi geliştirmek için tüm planlarımızı yapıyoruz. Önce Türkiye'nin, dünyanın en sorunlu bölgesinde yaşıyoruz, bu coğrafyada önce dostlukları, barış, güven ve istikarar ortamını tahmin edecek halkayı kuvvetli hale getireceğiz. İkincisi, özellikle dışişlerimizin, her yerde Türkiye'nin ittifaklarını artıracağız. Böylece inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tahkim ettiğimiz, sözü güçlü Türkiye'nin dünya siyasetine çok güçlü aktör olarak yön verdiği aktör olarak kuruluşunu yapacağız.

YENİ BİR DÜNYA KURULACAK TÜRKİYE BURADA ÖNCÜ ROLÜNÜ ALACAK

Dış politikamızın üçüncü temel hedefi ise adil, hakkaniyetli bir küresel sistemin kurulabilmesi için mücadele etmektir. Bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkanı yoktur. En son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların dünya siyasetine köklü değişiklikler getireceğinin sinyallerini yaşıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın tüm uluslararası platformlarda dile getirdiği 'dünya 5'ten büyüktür' diyerek özetlediği, yeni hakkaniyetli bir dünya kurulması çabasına, bizim sesimizi yükselttiğimiz takdirde, dünyanın döt bir tarafından insanların bu kervana katılacağı aşikardır. Öyle bir noktaya geldik ki, yeni bir dünya kurulacak Türkiye burada öncü rolünü mutlaka alacak.