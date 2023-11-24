TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...
Ülkemizin 2. asrına ait en temel hedefimiz olan Türkiye'yi bütün dünya milletleri nezdinde sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirme mücadelemizin en temel ayaklarından birisinin eğitim olduğunu biliyoruz
Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir
Dünyada eğitim teknolojileri, eğitimin yaygınlaştırılması, okullaşma oranının yükselmesi bakımından önemli bir noktaya geldiğimizi biliyoruz
Ayrıntılar geliyor...
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