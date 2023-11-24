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24 Kasım 2023 Cuma 10:38:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 10:38:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 81 ilden gelen öğretmenlere hitap etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülkemizin 2. asrına ait en temel hedefimiz olan Türkiye'yi bütün dünya milletleri nezdinde sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke haline getirme mücadelemizin en temel ayaklarından birisinin eğitim olduğunu biliyoruz

Öğretmenlerimiz toplumun ender rol modelleridir

Dünyada eğitim teknolojileri, eğitimin yaygınlaştırılması, okullaşma oranının yükselmesi bakımından önemli bir noktaya geldiğimizi biliyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : tbmm öğretmenler günü numan kurtulmuş
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