11 Eylül 2020 Cuma 16:17:00 - Güncelleme:11 Eylül 2020 Cuma 16:23:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a sert tepki: İki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamasında, 'Fransa'nın asıl rahatsızlığı Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin artmasıyla ilgilidir. Fransa'yı dürüst davranmaya davet ediyoruz. Fransa iki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor' dedi.
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