  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4529
  • Euro
    8,7942
  • Altın
    459,8540
İstanbul
20 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
AK Parti Sözcüsü Çelik: AA çalışanlarının hedef gösterilmesi barbarlık
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Karantinada olması gerekirken dışarı çıkan genci ailesi polise ihbar etti
Ankara-Niğde Otoyolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı
THY'den flaş hamle! Yüzde yüz iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de son 24 saatte bin 100 kişi daha hayatını kaybetti
Arjantin basını Messi'nin Barcelona'da kalacağını iddia etti
Dinimize yönelik aşağılık ifadeler kullanan şahıs gözaltına alındı
Aleyna Tilki hastanelik oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan idam cezası açıklaması
8. Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Yarışma ve Bosphorus Film Lab başvuruları uzatıldı
Oyuncak dükkanında ele geçirildi! Tam 2 ton 290 kilogram
Narkotik köpeği 100 kilo eroin buldu!
Otobüse maskesiz alınmayınca şoförü yumrukladı
Yağmura rağmen Cuma Namazı yoğunluğu!
Başkan Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
Bakan Varank'tan 'TEKNOFEST' açıklaması: Gençlerimizle gurur duyuyoruz
Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi paylaşımı
TEKNOFEST'te gençler roketlerini büyük bir heyecanla ateşledi
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor... Bursluluk sınavı yarın yapılıyor
19 yaşındaki genç kızın acı ölümü! Paylaşımındaki sözleri dikkat çekti
Avcılar'da dehşet anları! Polis alarma geçti
04 Eylül 2020 Cuma 16:18:00 - Güncelleme:04 Eylül 2020 Cuma 17:00:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan idam cezası açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Şentop, Tekirdağ programları kapsamında Marmaraereğlisi ilçesine geldi. TBMM Başkanı Şentop Marmaraereğlisi Adliye binası açılışı sonrası basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Bir gazetecinin, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasının geri getirilmesi" konusundaki görüşlerini sorması üzerine Şentop, konuyla ilgili görüşlerini farklı zaman ve vesilelerde Anayasa Komisyonu Başkanı olduğu dönemlerde de dile getirdiğini anımsatarak, şunları belirtti:

"Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim."

Bununla ilgili akademisyen olduğu dönemlerde çalışmalar da yaptığının altını çizen Şentop, "Bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var bunlarla ilgili de değerlendirilme yapılması gerekir, bu konuda takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu."

Şentop, cezaların caydırıcı olması gerektiğine vurgu yaptı.

'MACRON'A MANEVİ FAİL OLARAK YAZILIR'

"Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Peygamber’i tahkir eden karikatürleri yeniden yayımlama kararının ve Macron'un bu durumun ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesinin" sorulması üzerine de TBMM Başkanı Şentop şöyle dedi:

"Peygamber Efendimizin asabına söylediği bir söz var, 'İnsanları, ailenize, ana babanıza sövmelerini sağlamayın, istemeyin.' diyor, bunun üzerine birisi diyor ki 'Ya Resulullah hiç insan ana babasına sövülmesini ister mi?' diyor, "Siz başkasının ana babasına söverseniz onlarda sizinkilere söver.' diyor Peygamber Efendimiz.

Dolayısıyla burada Macron'un İslam'ın lideri Peygamber Efendimize, dünya üzerinde 2 milyara yakın İslam aleminin uğruna hayatını feda etmeyi göze alabilecek bir insana, bir peygambere bu şekilde hareket edilmesinin ifade özgürlüğü içerisinde bulunduğunu söylüyorsa kendisine, kendi değerlerine, ailesine ne varsa, bunlara karşı yapılabilecek hakaretlerin de ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul ediyor demektir, bunun yolunu açar."

Değerler, inançlar ve kutsal değerler üzerinden konuşulurken dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Şentop, "Bunları korumak din özgürlüğünü korumanın bir gereğidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde insanların inandığı değerlere olan inancının korunması esastır, aksi halde toplumda huzursuzluklar ortaya çıkacak başka kötü hadiselerin müsebbibi olunmuş olur. Bu noktada meydana gelebilecek şeylerin sorumluluğu bence manevi faili olarak Macron'a yazılmalıdır, yazılacaktır Avrupa'da." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER