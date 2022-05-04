VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'da ölen sivillerin cesetlerini arama çalışmaları sürüyor
Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu için sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesaisi
DSÖ: 2 yeni alt varyant tespit edildi
İtalya ve Japonya, Ukrayna savaşında ateşkes için çalışıyor
Elazığ'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
Ramazan Bayramı'nda alınan önlemler sonuç verdi!
Bakan Varank'tan tam not aldı
Kardeşler bir arada
Panik atak itirafı
Güzelliği Osmanlı'dan geliyor
Emniyetin ekran yüzünün 10 parmağında 10 marifet
400 teknik bilen Samsunlu ninja
Beyaz kaplana büyük ilgi
AB Komisyonu'ndan Rusya'ya yeni yaptırım teklifi
Yine algı operasyonu yapmaya kalktılar! Valilik anında cevabı verdi
75'inci yılda nikah tazelediler
İlk göz ağrımız 15 Haziran'da fişi çekiyor
Sadece sen!
Aman çocuklar duymasın!
Bayram sahnesi
24 terörist etkisiz hale getirildi, bir askerimiz şehit
04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:20:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 19:20:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesaisi

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan, Katar, Malezya, Kazakistan ve Cezayir meclis ve senato başkanları ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın son gününde bazı ülkelerin Meclis ve senato başkanlarıyla telefon görüşmelerine devam etti.

Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim, Malezya Senato Başkanı Rais Yatim, Cezayir'in Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjıl ile Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughalı ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov'un bayramlarını kutladı.

Mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Şentop, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmelerde aynı zamanda, ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de alındı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin her alanda ivme kazanarak geliştiğine işaret etti. Şentop, "Son yıllarda, dost ve kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizin olumlu bir seyir izlediğini ve her alanda somut bir şekilde geliştiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Katar dayanışması vurgusu

Şentop ile Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdullah Al-Ghanim telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, son siyasi ve bölgesel gelişmeler ele alındı, bölgenin istikrar ve güvenliğine hizmet eden iki ülke dayanışmasının güçlenerek devam etmesi arzusu yinelendi.

Malezya Senato Başkanı Rais Yatim ile Ramazan Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştiren Şentop, Malezya halkının bayramını kutladı.

Görüşmede, 2014'te stratejik iş birliği seviyesine yükselen ikili ilişkilerin daha da gelişmesine yönelik temenniler dile getirildi, parlamentolar arası ilişkilerin bu sürece katkısının önemi vurgulandı.

TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjıl ve Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughalı ile ayrı ayrı telefonda görüşerek, Ramazan Bayramı tebriklerini iletti.

Telefon görüşmesinde 5 asırlık tarihi bağlara sahip iki ülke ilişkilerinin mükemmel seyrinden duyulan memnuniyet dile getirilirken son siyasi gelişmeler de ele alındı.

Mustafa Şentop ile Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov'un telefon görüşmesinde, bölgesel ve siyasi son gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi. Şentop, "Karşılıklı ziyaretlerle, ilişkilerimizde geçtiğimiz dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Şentop, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip dost ve kardeş iki ülke ilişkilerinin, daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Etiketler : Mustafa Şentop TBMM bayram mesaisi
Sosyal yardım ödülü

Sosyal yardım ödülü
Tedbiri elden bırakmıyor

Tedbiri elden bırakmıyor
İspanya çıkarması

İspanya çıkarması
Yeğenle gezinti günü

Yeğenle gezinti günü
‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda

‘Aziz'den ‘Dilruba'ya veda
Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim

Şarkıcı olmasam futbolcu olmak isterdim
Bayramda karavan tatili

Bayramda karavan tatili
Hep aldatıldım

Hep aldatıldım
‘Metin Ali'yle dönüyor

‘Metin Ali'yle dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER