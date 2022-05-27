27 Mayıs 2022 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 14:55:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.
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