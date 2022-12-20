VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Die Welt: Türkiye önde gelen üretim merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor
Tırla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı, hayatını kaybetti
Zelenskiy'nin uçağı ABD'ye iniş yaptı
Başkan Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
ABD'den Rusya'yı kızdıracak 'Ukrayna' hamlesi!
Putin: Rusya Savunma Bakanlığı eleştirileri dikkate almalı
20 Aralık 2022 Salı 21:44:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 21:44:00

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüştü.

Meclis Başkanı Şentop görüşmede, Kuzey Makedonya'yı Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle bu yıl yeniden ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.

Türkiye'nin Balkan coğrafyasındaki önemli ortağı olan Kuzey Makedonya ile ilişkileri her alanda güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Son dönemde bölgede ve dünyada karşılaşılan ortak zorluklar karşısında işbirliği ve birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedefine dikkat çeken Şentop, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesinin önemine işaret etti.

Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini hatırlatan Meclis Başkanı, yeni nesil terör örgütü olan FETÖ'nün, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler gibi çeşitli maskeler altında Kuzey Makedonya'da varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Kuzey Makedonya'daki FETÖ yapılanmasının tasfiyesi konusunda müşterek bir çalışma yapılmasının önemine işaret etti, FETÖ iltisaklı yapıların tasfiye edilmesi beklentisini dile getirdi.

Görüşmeye ilişkin Kuzey Makedonya Başbakanlığı'ndan da yazılı açıklama yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasında gelişme kaydeden geleneksel iyi ilişkilerin teyit edildiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'nın AB entegrasyon sürecine Türkiye'nin güçlü desteğinin aktarıldığı belirtildi.

Türkiye'nin Kuzey Makedonya'ya enerji, savunma alanlarındaki desteği ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Etiketler : Mustafa Şentop Kuzey Makedonya Türkiye
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
Telefon trafiği

Telefon trafiği
Şarkı hazırlığı

Şarkı hazırlığı
Pembeli Hande

Pembeli Hande
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
‘Roza' sevinci

‘Roza' sevinci
Mezarlıkta şarkı söyledi

Mezarlıkta şarkı söyledi
Klip çekiminde tekne kazası

Klip çekiminde tekne kazası
Kavgayı konuşmak istemedi

Kavgayı konuşmak istemedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX