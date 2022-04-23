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23 Nisan 2022 Cumartesi 10:06:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 11:09:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis'te konuştu

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'teki anma töreninde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milli Mücadele süreklidir, kesintisiz devam edecektir
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