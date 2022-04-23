23 Nisan 2022 Cumartesi 10:06:00 - Güncelleme:23 Nisan 2022 Cumartesi 11:09:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis'te konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102. açılış yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'teki anma töreninde konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Milli Mücadele süreklidir, kesintisiz devam edecektir
- Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska: Herkes başkasının acısını azaltmak için elinden geleni yapıyor
- Op. Dr. Evren Işık: Erkeklerde kısırlık problemi artıyor
- Çocuklara özel renkli 23 Nisan etkinlikleri
- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
- İstanbul'un dereleri el atılmasını bekliyor
- Kurtulmuş: Ayasofya'nın açılması halkın değerleriyle çakışan bir anlayışın rafa kaldırılması demektir