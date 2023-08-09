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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kur'an provokasyonlarına tepki: Nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz
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09 Ağustos 2023 Çarşamba 23:55:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 23:55:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kur'an provokasyonlarına tepki: Nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Danimarka Kur'an Numan Kurtulmuş
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