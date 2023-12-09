09 Aralık 2023 Cumartesi 13:06:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 13:06:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'nin BMGK'deki veto kararına sert tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BMGK'deki veto kararına ilişkin. "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BMGK'deki veto kararına ilişkin. "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
- ABD'nin BMGK'deki veto kararına sert tepki
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