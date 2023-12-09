ABD'nin BMGK'deki veto kararına sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BMGK'deki veto kararına ilişkin. "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." ifadelerini kullandı.

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