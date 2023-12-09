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09 Aralık 2023 Cumartesi 13:06:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 13:06:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan ABD'nin BMGK'deki veto kararına sert tepki

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, BMGK'deki veto kararına ilişkin. "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BMGK'deki veto kararına ilişkin. "Dünkü karardan sonra Filistin'de öldürülen her çocuğun, her kadının elindeki kanda ABD yönetiminin de payı vardır." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : numan kurtulmuş bmgk veto filistin abd
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