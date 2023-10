TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yaşananlar hepimizin yüreğini sızlatıyor

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 15.00'da Cumhuriyet'in 100. Yılına özel hazırlanan "Kuvâ-yi Milliye Sergisi" açılışı ve "Gençlerle Başbaşa" isimli söyleşi yapıldı. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, oyuncu-ressam Haydar Şişman ve bir çok lise öğrencisi katıldı. Sergiyi gezen Kurtulmuş eserler hakkında bilgi aldı. Daha sonra söyleşiye katılan TBMM Başkanı Kurtulmuş burada gençlerle bir araya gelip yeni anayasa hakkında konuştu. Kurtulmuş söyleşide yeni anayasa çalışmalarının yanı sıra İslam coğrafyası ve Türkiye dış politikası ile ilgili pek çok konu hakkında gençlerin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş burada, Filistin'de yaşananlara da değinerek "Filistin'de yaşananlar hepimizin yüreğini sızlatıyor içimiz kan ağlıyor" dedi.

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLAR HEPİMİZİN YÜREĞİNİ SIZLATIYOR İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

Filistin'de yaşananlar hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'de yaşananlar hepimizin yüreğini sızlatıyor içimiz kan ağlıyor. Gerçekten insanlığın kabul etmesinin mümkün olmadığı, büyük insanlık suçlarının işlendiği bir döneme hep beraber şahitlik ediyoruz. Dünyanın güçlü ülkeleri bir savaş oyununu masa başında oynar gibi Ehli Hastanesi'nin bombalanmasını seyrediyor. Gazze'de onlarca insanın öldürülmesini seyrediyor. Dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimiz bir katliama hatta soykırıma tabi tutuluyorlar" dedi.

"12 EYLÜL'ÜN EN AĞIR FATURALARINDAN 1982 ANAYASASINDAN KURTULMANIN VAKTİ GELMİŞTİR"

Bir araya geldiği gençlere yeni anayasayı anlatan Kurtulmuş, "12 Eylül'ün Türkiye'ye bıraktığı en ağır fatura 1982 anayasasıdır. Darbecilerin hukukunu sağlamlaştırmak için kurulmuş olan bu anayasadır. 12 Eylül'ün en ağır faturalarından 1982 anayasasından kurtulmanın vakti gelmiştir. Bu anayasa metni bunu oylayın deme durumunda değilim. Bizim yapmamız gereken anayasanın nasıl tartışılacağının zeminini hazırlamak ve bunu doğru zeminle de doğru bir şekilde tartışılmasıdır. Artık darbe sonucu zorunlu şartlarda siz be hoca gidin şurada metin hazırlayın diye insanlara talimatla yazdırılmış bir anayasa değil. Milli iradenin temsilcisi olan siyasi partilerin de milletvekillerinin iradeleriyle TBMM'de kabul edilmiş yeni bir anayasanın yapılma vakti çoktan gelmiştir" şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR SİSTEM BARIŞI NASIL SAĞLAYACAK?"

Dün gerçekleşen BM toplantısından bahseden TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Dünya beşten büyüktür. Ne kadar doğru söylediğimizi artık uygulamalı olarak da görüyoruz. Ukrayna krizi Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi toplanıp karar alıyor. Çünkü orada birisi kalkıyor diyor ki ben veto ediyorum. Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ateşkes sağlansın dendiği zaman bir ülkenin eli havaya kalktı. Yani katliama evet manasında eli havaya kalktı. İsrail'deki Filistin'deki katliamı durduramıyorsun. İnsanlık suçu vahşeti durduramıyorsun. Çünkü Birleşmiş Milletler'deki dayısı veto ediyor. Böyle bir sistem barışı nasıl sağlayacak?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN BU AKIMLARDAN KORUNMASINI SAĞLAMAK TÜRK SİYASETİNİN DE VAZİFESİDİR"

Söyleşiye katılan bir gencin yeni anayasada aile kurumunu devamlılığını korumanın yer alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, "Ailenin korunması bugünkü post-modern dünyanın en önemli meselelerinden biridir. Şu anda dünyada insansızlaştırma siyaseti dediğimiz birtakım sapkın ideolojilerin üzerindeyiz. Toplumlar insansızlaştırma, cinsiyetsizleştirme üzerinden özellikle aile kurumunu hedef alan bir takım sapkın rakamların olduğunu görüyoruz. Hemcinslerin evlilikleri meselesi, bunların yasal hale getirilmesi de artık bir çok ülkede geride kaldı. Şimdi gelinen aşamada ise bunların evlat sahibi çocuk edinmelerinin önündeki engellerin kaldırılması dünyanın birçok yerinde kullanılıyor. Bunlar gündeme getiriliyor. Türkiye'nin bu akımlardan korunmasını sağlamak Türk siyasetinin de vazifesidir" dedi.

"ALLAH BİLİR BUGÜN MESCİD-İ AKSA'DA KAÇ KİŞİYE SALDIRILDI"

Bir gencin Filistin'de ki durumu sorması üzerine konuşan Numan Kurtulmuş, "Böylesine büyük bir insafsızlık, vicdansızlık, çifte standart, görmezden gelme ve böylesine büyük bir insanlık düşmanlığı her halde tarihte çok az not düşülmüştür. Filistin davasında böyle bir ortamda Şifa Hastanesi'nde toplanan 25-30 bin kişinin ne suçu var. İçecek suları, yiyecek ekmekleri ve gaz bezleri yok. Allah bilir bugün Mescid-i Aksa'da kaç kişiye saldırıldı. Bırakın Gazze'yi kim bilir batı şerianın her yerinde Müslümanlara karşı nasıl olağanüstü orantısız güç kullanıldı. Acil bir ateşkes ve eş zamanlı olarak hep beraber ölmekte olan Gazze'de ki insanlara tıbbi malzemeler başta olmak üzere yardımların ulaştırılması gerekiyor. Bu siyaset dışı bir alan yardımların derhal sağlanması lazım" konuşmalarına yer verdi.

"TEŞRİFLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Söyleşide konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise "Toplumun bütün hücrelerinin kendisini bulacağı ve her hücrenin karşılığınca bir anayasa ortamına gideceği çünkü bir anayasanın bir ülkenin istikameti ve yön haritası olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda sayın meclis başkanımızı davet ettik. 'Gençlerle Başbaşa' programı çerçevesinde gençlerin merkezi olan kütüphanede ağırladık. Teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.