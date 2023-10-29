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29 Ekim 2023 Pazar 14:26:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 14:26:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM, Cumhuriyet'imizin teminatıdır

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in ruhunda demokrasiyi, insan sevgisini, millet kimliğini, dünden yarına umutlarımızı taşıdık. Cumhuriyet hepimizin baş tacıdır. TBMM, Cumhuriyet'imizin teminatıdır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü münasebetiyle Birinci Meclis Binası Kurtuluş Savaş Müzesi'nde düzenlenen kutlama töreninde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz

Ecdadımız bütün bu cephelerde mücadeleyi vermeseydi. Emperyalizme karşı vücutlarını siper ederek direnmeselerdi Anadolu'nun kurtuluşunu gerçekleştiremeyeceğimiz gibi bugün bağımsız millet olarak da yeryüzünde yerimizi alamayacaktık

Biz Türk milleti olarak bir kere daha yüksek sesle ilan ediyoruz ki, yeni emperyalistler hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar mutlaka milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak ve hakkın egemen olduğu bir düzene geçilecektir

Tüm dünyanın gözleri önünde acımasızca katledilen Gazzeliler ve Filistin halkı geçmişte Cumhuriyetimize giden tüm savaşlarda Anadolu insanı ile birlikte olmuş dedelerimizle aynı cephede savaşmışlardır

Cumhuriyet'in ruhunda demokrasiyi, insan sevgisini, millet kimliğini, dünden yarına umutlarımızı taşıdık. Cumhuriyet hepimizin baş tacıdır. TBMM, Cumhuriyet'imizin teminatıdır

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : numan kurtulmuş türkiye cumhuriyeti meclis
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