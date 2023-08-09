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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
09 Ağustos 2023 Çarşamba 20:40:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 20:40:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Fatih Uğur Altınbaş ve Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Numan Kurtulmuş Şehit Pençe-Kilit
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