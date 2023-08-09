TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Fatih Uğur Altınbaş ve Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.