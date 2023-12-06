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06 Aralık 2023 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 18:18:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Raev'i kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TÜRKSOY'un kuruluşunun 30. yıl dönümünü tebrik eden Kurtulmuş, Türk dünyasını bir araya getiren, Türk kültürünü tanıtan kurumların önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.

Türk dünyasının kendi arasında işbirliğini artırmasının dünya barışı için de bir imkan ve fırsat olduğunu belirten Kurtulmuş, Türk kültürünün tanıtımı konusunda TBMM olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev de TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kabulde, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da yer aldı.

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