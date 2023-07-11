TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi

Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek.

Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.