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TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi
11 Temmuz 2023 Salı 21:50:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 21:50:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek.

Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ve Bakü'deki şehitlikleri de ziyaret edecek.

Etiketler : TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyareti KKTC Azerbaycan
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