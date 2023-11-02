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02 Kasım 2023 Perşembe 19:58:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:58:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in arkasındaki en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri

Kaynak: AA

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'İsrail'in bu saldırganlığının arkasındaki en büyük gücü sadece Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batı ülkelerinin kendilerine verdiği siyasi destek değildir, esas en büyük gücü İslam dünyasının dağınık, parçalanmış ve inisiyatifsiz bir halde olmasıdır.' dedi.

Kurtulmuş, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile görüştü.

Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binasında Kavazovic tarafından karşılanan Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, Balkanlarda barış ve istikrarın sağlanmasının Türkiye için öncelikli meselelerden biri olduğunu söyledi.

Bosna Herseklilerin hakkı ve hukukunun korunmasının en temel önceliklerinden biri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye olarak bunun bozulmasına yol açacak herhangi bir teşebbüsü doğru ve meşru bulmayız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Çok üzüntülüyüz. Özellikle Gazze'de yaşananlardan dolayı, insanlık olarak zor bir sınav veriyoruz. Ama nasıl bir zamanlar Srebrenitsa'da yapılan katliamı ve soykırımı dünya duymadı ve görmezden geldiyse, zalimlere bazıları arka çıktıysa ne yazık ki aynı senaryo tekrarlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de 2 milyon 300 bin kişinin abluka altında olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Şehir tamamen yok edilmektedir, 10 bine yakın insan ölmüştür, bunların yarısına yakını da çocuktur. Gazze'de bu soykırımı yapan sadece İsrail'in yönetimi değil, aynı zamanda onlara destek verenler, onlara arka çıkanlar da sorumludur. Üzülerek şunu da ifade etmemiz lazım, İsrail'in bu saldırganlığının arkasındaki en büyük gücü sadece Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batı ülkelerinin kendilerine verdiği siyasi destek değildir, esas en büyük gücü İslam dünyasının dağınık parçalanmış ve inisiyatifsiz bir halde olmasıdır."

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, dua edildi.

Kurtulmuş'a, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da eşlik etti.

Etiketler : TBMM Numan Kurtulmuş İslam dünyası
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