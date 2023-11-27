İsrail'in Gazze katliamı... "Uluslararası camia üzerine düşeni yapmalı"

İsrail'in Gazze katliamı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası camia üzerine düşeni yapmalı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Netanyahu, uluslararası mahkemelerde hesap vermeli." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı"nda konuştu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Netanyahu, uluslararası mahkemelerde hesap vermeli." dedi.
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