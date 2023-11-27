VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erdinç Gülener: Terörist olan tabi ki İsrail
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
ANKA-3 gökyüzüyle buluşmaya hazır, KAAN ilk uçuş için son montajda
İsrail'in Gazze katliamı... "Uluslararası camia üzerine düşeni yapmalı"
"Kadına yönelik şiddetle mücadele" konulu genelgeye yönelik iddialar yalanlandı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
27 Kasım 2023 Pazartesi 11:07:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 11:07:00

İsrail'in Gazze katliamı... TBMM Başkanı Kurtulmuş: Uluslararası camia üzerine düşeni yapmalı

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Netanyahu, uluslararası mahkemelerde hesap vermeli." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Antalya'da "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) İcra Konseyi Toplantısı"nda konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Uluslararası camia Gazze konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. Netanyahu, uluslararası mahkemelerde hesap vermeli." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : numan kurtulmuş apa israil gazze
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX