TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki ziyaretleri kapsamında Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcıları Denis Zvizdic ve Nebojsa Radmanovic'in yanı sıra Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic ile görüştü. Bosna Hersek Meclis binasında Cavara ve Ademovic ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Başkan Kurtulmuş, Türkiye ile Bosna ilişkilerine dikkat çekti.

GERİLİM İSTEMİYORUZ

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğine önem verdiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bosna Hersek'in Dayton Antlaşması'yla oluşturulmuş olan bugünkü statüsünün hiçbir şart altında zedelenmeye çalışılmaması, buradaki güven ve istikrarın temini ve tesisi konusunda Bosna Hersek hükümetinin sahip olduğu kararlılığa Türkiye'nin de destek verdiğini ifade etmek isteriz. Karadeniz'de, Kafkaslar'da, Ortadoğu'da, Afrika'nın güneylerine kadar inen coğrafyada bu kadar çok problem varken ayrıca Balkanlar'da yeni gerilimler istemiyoruz" mesajını verdi.

BÜYÜK BİR SOYKIRIM

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ağır bir şekilde sürdüğünü dile getiren Kurtulmuş, Auschwitz, Srebrenitsa ve Gazze'nin modern zamanlarda insanlık trajedileri yaşadığını belirtti. Auschwitz'te Yahudilerin Naziler tarafından katliama tabi tutulduğunu, Srebrenitsa'da da büyük bir soykırımın yaşandığını hatırlatan Kurtulmuş, "Aynı ikisine benzer şekilde şu anda Gazze'de İsrail hükümetinin acımasız saldırıları sonucunda bir büyük soykırım yaşanıyor. Srebrenitsa'da 9 bine yakın insan öldürülmüştü. Dört hafta içerisinde Gazze'de 9 bini aşkın insan katledildi, bunların 4 binden fazlasını çocuklar oluşturuyor" dedi.

İNSANLIK CEPHESİNDEYİZ

İnsanlığın büyük bir sınav verdiğini aktaran Kurtulmuş, şu çağrıyı yaptı: "Biz burada insanlığın yanında durarak, barışın, acil ateşkesin ve insani yardımların derhal ulaştırılması için sesimizi yükselterek insanlık cephesine katkı vermeye çalışıyoruz. Artık dünyada barışları tesis etmekte aciz olan dünyada savaşları önlemek için elinde neredeyse hiçbir imkan bulunmayan BM'nin yeniden yapılanması, BM'de milletlerin kaderinin beş ülkenin insafına terk edilmemesi için yeni bir dünya sisteminin kurulması, hakkaniyetli, adil bir sistemin kurulması için de çok hızlı çok güçlü bir çalışma dönemi içerisinde olmayız."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara (solda) ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic (sağda) ile görüştü.

TÜRKİYE DOSTUMUZ

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, "Türkiye ile dış ticaret hacmimiz yüksek. Türkiye, bizlerin gerçek dostu" derken Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Marinko Cavara ise Türkiye'ye Bosna Hersek'e Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği yolunda verdiği destek için teşekkür etti.