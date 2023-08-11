TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Kaynak: AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve sevgili Eren Bülbül, sizleri hiç unutmadık, nesiller geçse de unutulmayacaksınız. Makamınız âlî, mekânınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.
❝Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.❞— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 11, 2023
Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor...
Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve sevgili Eren Bülbül, sizleri hiç unutmadık, nesiller geçse de unutulmayacaksınız. Makamınız âlî,... pic.twitter.com/SzQvz0ztpE
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