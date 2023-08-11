VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacağız"
Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Program önemli bir kilometre taşı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Barajlardan tarlaya su kayıpları azaltılacak
İngiliz ekonomisi 18 ayda 65 yılın en zayıf büyümesini kaydetti
11 Ağustos 2023 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 12:41:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve sevgili Eren Bülbül, sizleri hiç unutmadık, nesiller geçse de unutulmayacaksınız. Makamınız âlî, mekânınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İyi ki varsın Eren" notuyla Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsele de yer verdi.

Etiketler : numan kurtulmuş eren bülbül ferhat gedik
‘Efsane' müziğe geri döndü

‘Efsane' müziğe geri döndü
Evlilik yakında

Evlilik yakında
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX