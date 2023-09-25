TBMM Başkanı Kurtulmuş: Emekli düzenlemesi Meclis'e geldiği zaman hızlandırırız
Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emekli maaş düzenlemesine ilişkin, "Bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.
Emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda soruya yanıt veren Kurtulmuş, şunları kaydetti;
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanımızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır. Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir.
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