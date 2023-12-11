ABD'nin ateşkes vetosuna tepki

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11 Aralık 2023 Pazartesi 12:23:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 12:23:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: BM sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazandı

Kaynak: TRT Haber

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, BMGK'deki veto kararıyla ilgili "İnsan Hakları Beyannamesi'nin yanında BM de sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır" açıklamasını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2024 yılı bütçe görüşmeleri başladı.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Kurtulmuş, "Türkiye'nin garantörlüğünde yeni bir döneme geçilmeli" dedi.

Kurtulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki (BMGK) veto kararıyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Kurtulmuş, "Filistin topraklarında Gazze'de ağır insanlık suçları işlenmektedir. Gazze'nin sokaklarının yeryüzünden silinmesi iradesiyle ağır bir insanlık suçunu yaşıyoruz. İnsan hakları evrensel beyannamesinin açık hükümlerine rağmen bugün insanlık 67 gününe ulaşan bu insanlık dramını önleyemiyor. BM sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır. İnsan hakları ihlallerinin durdurulması için yeni bir sisteme ihtiyaç var. Yeni bir dünyanın kurulması temennisi ile Türkiye'nin garantör olmak doğrultusunda yeni bir döneme geçilmesini temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

Etiketler : numan kurtulmuş abd ateşkes
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