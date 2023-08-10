VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İmran Han "ABD komplosuyla görevden alındı" iddiaları Pakistan'da tartışmaya yol açtı
Bakan Kacır: Ay'a kendi geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz uzay aracıyla erişeceğiz
Yunanistanlı genç Müslüman oldu
İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşı ev hapsine alındı
BM: Nijer Cumhurbaşkanı Bazum derhal, koşulsuz olarak serbest bırakılmalı
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
10 Ağustos 2023 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 21:10:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anafartalar Zaferi, milletimiz için kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin yiğitlik dolu en parlak sayfalarındandır. Binlerce askerimizin bağımsızlık mücadelesiyle elde ettiği bu zafer, gelecek nesillere her daim güncellenecek şehadet davasını miras olarak bırakmıştır." ifadelerine yer verdi.

Anafartalar Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yad eden Kurtulmuş, şehitleri rahmetle andı.

Etiketler : TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anafartalar Zaferi
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX