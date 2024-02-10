VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MEB'in "Türkiye Yüzyılı'nın Yüz Akı 100 Eseri" albümü yayımlandı
"Kadın bilim insanlarımızın değerini biliyor, bilim ve teknoloji yolculuğumuzda onlarla yürüyoruz"
TMO bakliyat ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırarak enflasyonla mücadeleye katkı sağladı
"Türkiye ile Almanya hidrojenin geliştirilmesi noktasında uygun iki partner"
Karadeniz keşiflerine yenilerini eklemek için çalışmalar 2024'te de hız kesmeyecek
AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını eleştirdi
10 Şubat 2024 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 12:30:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını eleştirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını ve bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini beklediklerini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

2001'den beri Avrupa Konseyi üyesi olan Azerbaycan'ın, geçen dönemlerde yaptığı faaliyetler ve işbirlikleri ile bu kuruluşun ana ilkelerinin uygulanmasında önemli katkılarda bulunmakla kalmadığını, kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürlerarası diyaloğun teşvik edilmesi gibi yaşanılan dönemin en önemli misyonlarından birinin gerçekleştirilmesinde de öncü rol oynadığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu karar, Avrupa Konseyi üyesi bir ülkenin AKPM çalışmalarından dışlanması anlamına gelmektedir. Jeopolitik gerilimlerin, siyasi ihtilaf ve çatışmaların dünya genelinde tırmanışta olduğu bir dönemde çok taraflı diplomasi güç ve mevzi kaybetmemelidir. AKPM bir çatışma alanı değil, bir diyalog ve işbirliği zemini olarak varlığını korumalıdır. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisini, desteklediği ilkeleri kararlılıkla savunmaya, bölücü değil birleştirici bir platform olmaya ve Azerbaycan Meclisi temsilci heyetinin yetkilerini onaylamaya çağırıyoruz. Bu anlayışla Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasına ilişkin kararın en kısa sürede gözden geçirilmesini bekliyoruz."

Etiketler : numan kurtulmuş akpm azerbaycan
Anne oldu

Anne oldu
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!

Güldür Güldür'de haddi aşan ifadeler... Gazilerimizle dalga geçtiler!
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX