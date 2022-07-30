VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete'de
İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Başkan Erdoğan'dan fındık bahçesi ziyareti
TBMM Başkanı Şentop Tercih Destek Programı'na katıldı
İran sele teslim: Can kaybı 61 oldu
Tebbun: Fransızca savaştan bize kalan ganimet, İngilizce ise dünya dili
13 terörist etkisiz hale getirildi
Sözleşmeli personele kadro müjdesi! Geri sayım başladı
Irak'ta Sadr yanlılarının gösterilerinde yaralananların sayısı 125'e ulaştı
Başkan Erdoğan açıkladı: 2022 fındık alım fiyatı 54 lira
Genç yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçti
"HDP'den çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti"
Çin, Yaogan-35 uydularının 3. grubunu fırlattı
Sahte kimlikle yakalanan YPG/PKK'lı terörist tutuklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'u test etti
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor
Türkiye genelinde son 7 ayda 59 bin 40 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan'a 13 Mekanik Mayın Temizleme Aracı
Dadı isyanı!
Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim
Sevgilisinin doğum gününde kural bozdu
Gökten kebap yağdı
30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:24:00

TBMM Başkanı Şentop Tercih Destek Programı'na katıldı

ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversiteye girecek öğrencilere tercih döneminde yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Tercih Destek Programı'na katıldı. Programda konuşan Şentop, "İstanbul'da üniversite okumak, belki ikinci bir üniversiteyi okumak anlamına gelir"dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak önderliğinde kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumunun düzenlediği Üniversite Tercih Destek Programı'na katıldı. Çok sayıda öğrencinin katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop" İyi bir öğretim eğitim almanız önemli. Yaptığınız işi sevmeniz ve önemsemeniz önemli. Yoksa ne okursanız okuyun. Okulu bitirince bu size yetmeyecektir. Şimdi birçok alanda böyle çok profesyonel, iyi yetişmiş kişilerin bile yeni beceriler kazanmak mecburiyeti var. Dolayısıyla sadece okulda aldığınız bilgiler, mezuniyet, diploma işinizi görmez. Yani çok iyi bir yerden alsanız da diplomayı aynı şey geçerli. Sizin ona ne kattığınız ilave olarak bunlar önemli. Yani kişisel olarak vasıflarınız önemli. Bu açıdan üniversitenin ve bu anlamdaki üniversite öğretiminin bir araç olduğunu size yol gösterici bir vasıta olduğunu, esas sizin başka yaptıklarınızda, öğrendiklerinizde, becerilerinizde bunu geliştirip, kişiselleştireceğinizi söylemek isterim. Şehir önemli. Bilhassa İstanbul için onu söyleyebilirim. Eğer değerlendirirseniz, İstanbul'da üniversite okumak, belki ikinci bir üniversiteyi okumak anlamına gelir" dedi.

Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop,"Önce öğrenci ilkesiyle yola çıkan bir etkinlik. En genç milletvekilimiz, Rümeysa Kadak aynı zamanda bizim başkanlık divanımızında üyesi. Program gençlerimizin daha çok üniversite tercihi ile ilgili fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunmak için düzenleniyor. Ben daha önce katılmıştım yine katıldım. Aslen hukukçuyum. Dolayısıyla hukukla ilgili kendi hayatımdan bazı örnekler vermek suretiyle bu meslekle ilgili kendilerine fikir vermeye çalıştım. Ben bu tür programların faydalı olacağına inanıyorum. Tabii zor bir süreç, gençlerimiz liseyi bitirdi. Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama, tercih aşaması. Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

Etiketler : meclis mustafa şentop destek programı
Bodrum romantizmi

Bodrum romantizmi
İlk sıraya yerleşti

İlk sıraya yerleşti
Önce nikah sonra düğün

Önce nikah sonra düğün
Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu

Tatlıses'e eski eşten suç duyurusu
Amacım 81 ilde konser vermek!

Amacım 81 ilde konser vermek!
Aşk tesadüfleri sever

Aşk tesadüfleri sever
Karla yaş aldı

Karla yaş aldı
90'lar rüzgarı

90'lar rüzgarı
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX