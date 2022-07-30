TBMM Başkanı Şentop Tercih Destek Programı'na katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti İstanbul milletvekili Rümeysa Kadak önderliğinde kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumunun düzenlediği Üniversite Tercih Destek Programı'na katıldı. Çok sayıda öğrencinin katılımıyla Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop" İyi bir öğretim eğitim almanız önemli. Yaptığınız işi sevmeniz ve önemsemeniz önemli. Yoksa ne okursanız okuyun. Okulu bitirince bu size yetmeyecektir. Şimdi birçok alanda böyle çok profesyonel, iyi yetişmiş kişilerin bile yeni beceriler kazanmak mecburiyeti var. Dolayısıyla sadece okulda aldığınız bilgiler, mezuniyet, diploma işinizi görmez. Yani çok iyi bir yerden alsanız da diplomayı aynı şey geçerli. Sizin ona ne kattığınız ilave olarak bunlar önemli. Yani kişisel olarak vasıflarınız önemli. Bu açıdan üniversitenin ve bu anlamdaki üniversite öğretiminin bir araç olduğunu size yol gösterici bir vasıta olduğunu, esas sizin başka yaptıklarınızda, öğrendiklerinizde, becerilerinizde bunu geliştirip, kişiselleştireceğinizi söylemek isterim. Şehir önemli. Bilhassa İstanbul için onu söyleyebilirim. Eğer değerlendirirseniz, İstanbul'da üniversite okumak, belki ikinci bir üniversiteyi okumak anlamına gelir" dedi.

Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şentop,"Önce öğrenci ilkesiyle yola çıkan bir etkinlik. En genç milletvekilimiz, Rümeysa Kadak aynı zamanda bizim başkanlık divanımızında üyesi. Program gençlerimizin daha çok üniversite tercihi ile ilgili fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunmak için düzenleniyor. Ben daha önce katılmıştım yine katıldım. Aslen hukukçuyum. Dolayısıyla hukukla ilgili kendi hayatımdan bazı örnekler vermek suretiyle bu meslekle ilgili kendilerine fikir vermeye çalıştım. Ben bu tür programların faydalı olacağına inanıyorum. Tabii zor bir süreç, gençlerimiz liseyi bitirdi. Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama, tercih aşaması. Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Başarılar diliyorum." diye konuştu.