TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te müzakere ortamının sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek için diyalogları artırma, partiler arasındaki temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etme görevinin olduğunu belirterek, "Özellikle anayasa ve içüzükle ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçim sonrasındaki döneme kalacağı aşikardır." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Meclis Grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçildikten sonra siyasi partilerin gruplarının kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Bir plan çerçevesinde siyasi partilerin gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Kurtulmuş, MHP, İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi ve AK Parti gruplarıyla görüştüğünü belirtti. Numan Kurtulmuş, bugün uygun olmadıkları için HEDEP grubuyla sonraki hafta görüşeceğini bildirdi.

Ziyaretlerin iadeiziyaret kapsamında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, siyasi partiler arasındaki ortamın yumuşatılması, müzakere ortamının güçlendirilmesi, fikir alışverişi mekanizmalarının sağlam şekilde kurulabilmesi için bu irtibatların önemli olduğunu vurguladı.

"ÜZERİMİZDE BÜYÜK SORUMLULUKLAR OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"



TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem'de Meclis'e büyük sorumluluklar düştüğünü, bu dönemin Cumhuriyet'in ikinci asrına geçişin başlangıcını yapan dönem olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Meclis'te Türkiye'nin temel meseleleri üzerinde yoğun çalışma imkanımız olacak. Bunların en başında içtüzük ve yeni anayasa tartışmalarının, doğru zemini ve doğru yöntemi, bunun TBMM'nin öncülüğünde, TBMM'deki siyasi partilerle en yüksek düzeyde bir ittifakın oluşmasını sağlayacak şekilde müzakere edilerek gündeme getirilmesidir. Bütün bu konuları, bütün parti gruplarıyla yaptığımız görüşmelerde ele alma imkanımız oldu. Üzerimizde büyük sorumluluklar olduğunun farkındayız. Özellikle bu süreç içerisinde yaşadığımız dünyadaki gündemin de son derece ağır bir gündem olduğunu, Türkiye üzerinde de yaşananların büyük bir tarihi sorumluluk getirdiğini biliyoruz."

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatan Kurtulmuş, soykırım derecesine ulaşan katliamlara karşı Türkiye'nin her alanda, her platformda büyük mücadele verdiğini ifade etti.

Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bendenizin Meclis Başkanı olarak, Dışişleri Bakanımızın, diğer bütün arkadaşlarımızın, her alanda, dünyadaki bütün platformlarda mazlum, masum ve gerçekten çaresiz bırakılmış olan Filistin halkının yanında mücadele ettiğimizi görüyorsunuz. Bu kadar ağır sorumlulukların yaşandığı, bu kadar zor sorunlarla hem bizim hem bölge ülkelerinin hem de bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bir dönemde Türkiye'nin iç siyaset bakımından yakın diyalogla çalışmasının zaruri bir durum olduğunun altını çizmek isterim. Her alanda, her fikirde uyuşmayabiliriz ama parlamentoda bulunan siyasi partilerin farklı fikirlerine rağmen ortak hareket edebilme becerisini kazanmalarının gerekli olduğu kanaatindeyim."

Yüksek düzeyde temas trafiğinin oluşmasının hem TBMM'nin alacağı kararların daha olgun şekilde gerçekleşmesi hem de Türkiye siyasetinin üzerindeki yükün hafifletilmesi bakımından zorunlu olduğuna işaret eden Kurtulmuş, ziyaretleri bu kapsamda yaptıklarını ve sürdüreceklerini söyledi.

"BİZE DÜŞEN, TEMASLARIN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİNİ TEMİN ETMEKTİR"



Ziyaret trafiğiyle ilgili takvimlendirmenin olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin sürdüğünü anımsattı.

Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda süren bütçe trafiğinin 11 Aralık'tan itibaren TBMM Genel Kuruluna geleceğini, ondan sonra da partiler için yerel seçim hazırlıklarının başlayacağını aktararak, "Özellikle anayasa ve İçtüzükle ilgili meselelerin çok büyük ihtimalle yerel seçim sonrasındaki döneme kalacağı aşikardır. Bu dönem içerisinde bize düşen, bu müzakere ortamının sağlıklı bir şekilde yürümesini temin etmek için diyalogları artırmak, partilerin arasındaki bu temasların güçlü şekilde sürdürülmesini temin etmektir." dedi.

Türkiye İşçi Partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın durumu ile Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Atalay hakkındaki kararlarının sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Önümüzdeki mesele iki yüksek yargı arasında bir içtihat farklılığı ve tutum farklılığından kaynaklanan bir meseledir. Herkes şundan emin olsun, Türkiye anayasal bir hukuk devletidir. Bütün kurumların görev, yetki, sorumlulukları bellidir. Bu çerçevede de özellikle milli iradenin tecelligahı olarak TBMM, herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. TBMM kendi gündemine hakimdir, bu kendi gündemi ve öncelikleri içerisinde bu mesele başta olmak üzere bütün meseleleri çözebilecek kararın uygulanmasını yapacak olan yer TBMM'dir. Dolayısıyla herkes rahat olsun. Ortada 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Kurumlar arasında çelişkileri, içtihat farklılıklarını, çatışmaları ortadan kaldıracak şekilde yeni bir anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bireysel bir örnektir bu örnek. Bu örnek üzerinden, umut ederim ki hiçbir ön yargı içerisinde olmaksızın anayasa çalışmalarında Türkiye'de bu anlamda yeni bir düzenlemenin, yeni bir anayasal değişikliğin yapılması mümkün olur."

"Can Atalay kararını okutma noktasındaki kanaatiniz nedir?" sorusuna Kurtulmuş, "Burada kişisel kanaatler değil, tekraren söylüyorum, Türkiye'de kurum ve kuruluşların görevleri, yetkileri, sorumlulukları bellidir. TBMM, kendi gündemine hakimdir, kendi gündemi içerisinde ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır." yanıtını verdi.

"KAMU VİCDANINI DA DİKKATE ALARAK YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ KANAATİNDEYİM"



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast'ın tahliyesiyle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, şartlı tahliyeyle ilgili daha önce reddedilen bir durumla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Burada da infaz sistemimizle ilgili belki yeni düzenlemeler yapılması lazım. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birisi, yaştan dolayı bu cezası belli bir süreye indirilmiş ve ondan sonra da maalesef iyi hal uygulaması dolayısıyla dışarıya çıkarılmış. Bütün bunlar bizim yargı sistemimizde de yeniden gözden geçirilmesi gereken hususların olduğunu ortaya koyuyor. Bunların kamu vicdanını da dikkate alarak yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyim." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretten dolayı teşekkür etti, ziyarette Grup Başkanvekilleriyle değerlendirmelerde bulunduklarını dile getirdi.

Güler, Kurtulmuş'a anayasa ve İçtüzük ile Meclis çalışmaları konusunda işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacaklarını ifade ettiklerini bildirdi.