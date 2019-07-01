TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan reform paketi açıklaması: Hukuk fakültelerinin kontenjanı azaltılmalıdır

  • Bist 100
    99.697
  • Dolar
    5,6413
  • Euro
    6,4038
  • Altın
    252,6901
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı Edirne'de 515 düzensiz göçmen yakalandı
TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü imzalandı TBMM ile Rusya Parlamentosu arasında iş birliği protokolü imzalandı
Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 40 kişi tutuklandı Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 40 kişi tutuklandı
AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2019 AÖL 3. dönem sınav yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır 2019
Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Üniversitelilerden Sosyal Çalışmaya büyük ilgi Üniversitelilerden Sosyal Çalışmaya büyük ilgi
Japonya, bazı ürünlerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi Japonya, bazı ürünlerin Güney Kore'den ithalatına kısıtlama getirdi
İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü, ne yapayım İneğim doğum yaptı, koyunlarım keçilerim bana küstü, ne yapayım
Sağlık Bakanı Koca, 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Koca, 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarını yalanladı
Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti' Ayder Yaylası'nda 'salıncak şikayeti'
İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılıyor İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkarılıyor
Emine Erdoğan: İslamofobiye karşı en etkin mücadele İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir Emine Erdoğan: İslamofobiye karşı en etkin mücadele İslam'ı en iyi şekilde temsil edebilmektir
Fikret Orman: Yarın yayıncı kuruluşla görüşeceğiz Fikret Orman: Yarın yayıncı kuruluşla görüşeceğiz
Fatih'teki korkunç kadın cinayetinde yeni gelişme... Bursa'da yakalandılar Fatih'teki korkunç kadın cinayetinde yeni gelişme... Bursa'da yakalandılar
Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü
Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Japon mevkidaşı ile görüştü
İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi rejimine karşı birleşme çağrısı
Günün en çarpıcı fotoğrafları Günün en çarpıcı fotoğrafları
Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker yakalandı Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker yakalandı
BM Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı BM Ürdün'deki Suriyeli mültecilere nakdi yardımda bulunduğunu açıkladı
Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü Başkan Erdoğan Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü
Antalya'ya 6 ayda gelen turist sayısı 5 milyon 591 bin 996'a ulaştı Antalya'ya 6 ayda gelen turist sayısı 5 milyon 591 bin 996'a ulaştı
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Düşen Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi
La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman? La Casa de Papel 3. sezon tarihi belli oldu! La Casa de Papel 4. sezon ne zaman?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Temmuz 2019 14:39 | Pazartesi

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan reform paketi açıklaması: Hukuk fakültelerinin kontenjanı azaltılmalıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargı Reformu Stratejisi Belgesi'ni açıklamasının ardından Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Yörünge Dergisi'nden Aynur Bayram'ın sorularını cevaplayarak reform paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi
 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yargıda reform paketinin açıklanmasının ardından, reform paketini ayakta alkışlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Yörünge Dergisi'nden Aynur Bayram'ın sorularını yanıtladı.
 
Mahkemelerin kolayca tutuklama kararı verdiği ve bu konuda belli bir standardın sağlanıp sağlanamayacağı konusunda Feyzioğlu, "Tutuklamada kaçma veya delilleri karartma sebeplerinin varlığının var sayıldığı bir suç kataloğu mevcut. Böyle bir kataloğa kanunda yer verilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum.
 
Çünkü hakimlerimiz özellikle soruşturma evresinde isnat konusu suç, katalogda yer verilen bir suç ise tutuklama kararı vermeye çok eğilimli oluyorlar. Sonra da ‘tahliye kararını dava açılınca mahkeme versin’ diyorlar. Bu, soruşturma evresinde tutuklu sayısını gereksiz yere artırıyor.
 
Sorun büyük ölçüde kanunlarımızdan kaynaklanmıyor. Ancak sorunun temel nedeni yanlış uygulamalarda. Bunu ise sadece maddi ceza kanunlarını veya usul kanunlarını değiştirerek çözmek mümkün olmuyor." ifadelerine yer verdi.
 
"AVUKATLIK HİZMETİ VATANDAŞ İÇİN LÜKS BİR HİZMET DEĞİLDİR"
 
Adalet sisteminin işleyişine ilişkin temel perspektif bölümünde, adalete erişimin kolaylaştırılması kapsamında (28) danışma masalarının kurulması öngörülmektedir. Bu masalar adalete erişimi kolaylaştırır mı? Adalete erişimde temel sorun sizce nedir?
 
Danışma masaları faydalı olabilir. Ancak insanlarımızda hukuki bir iş ve işlem yapmadan önce avukata danışma kültürünü yerleştirebilirsek, asıl o zaman hukuk kurallarını içselleştirebiliriz. Uyuşmazlıkları çıkmadan önleyebiliriz. Örneğin, bir Amerikalı veya Avrupalı iş insanı, avukatına danışmadan adım atmaz. Bu toplumlarda insanlar avukatlarına sormadan kira sözleşmesi bile imzalamaz.
 
Bizde genellikle işler içinden çıkılamayacak derecede sarpa sardıktan sonra avukata gidiliyor. Bu çerçevede, avukatlık hizmeti karşılığında alınan ücrete eklenen KDV muhakkak surette düşürülmelidir. Avukatlık hizmeti vatandaş için lüks bir hizmet değildir. Sosyal hukuk devletinde, asli bir hizmettir.
 
HAKİM VE SAVCILARIN NİTELİKLİ HALE GELMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
 
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, hâkim ve savcıların mesleki açıdan güçlendirileceği belirtiliyor. Hâkim ve savcıların yaklaşık yarısının gençlerden oluştuğu gerçeğinden hareketle, bu hâkim ve savcıların nitelikli hale gelmesi için neler yapılması gerekir?
 
Madde madde sıralayayım:
 
Hukuk fakültelerinin kontenjanı azaltılmalıdır.
 
Fakültelere giriş barajı yükseltilmelidir.
 
Eğitim-öğretim kalitesi yükseltilmelidir.
 
Hukuk fakültesi mezunlarına, hukuk alanındaki belirli mesleklere girişte baraj sınavı uygulaması getirilmelidir. Böylece hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitesi bir ölçme-değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
 
Barajı geçerek hakimlik ve savcılık için açılan sınavlara başvuranların ölçme ve değerlendirmesi objektif bir şekilde yapılmalı ve bunu denetleme imkânı getirilmelidir.
 
İki yıllık staj süresinin sonunda bir bitirme sınavı yapılmalıdır. Bu sınavı başarıyla geçenler doğrudan hâkim ve savcı olmamalıdır. Meslekte, sahada tecrübe edinmelerini sağlayacak olan hâkim ve savcı yardımcılıklarına atanmalıdır. 
İki yıl boyunca yardımcılık statüsünde, deyim yerindeyse mutfakta pişen hukukçular hâkim ve savcılığa geçebilmek için yeniden sınava alınmalıdır. Yine şeffaf ve denetlenebilir şekilde yapılacak bu sınavda da başarılı olurlarsa hakimliğe ve savcılığa atamaları yapılmalıdır.
 
Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde bu hususlara ana başlıklar halinde yer verilmiştir. Hatta şöyle söylersem yanlış olmaz: Bu reform belgesini öncekilerden ayıran en önemli husus, hukuk eğitim ve öğretimi ile ölçme ve değerlendirmeyi merkeze koymuş olmasıdır. Bu yönüyle belge, orta ve uzun vadede gerçekçi ve kalıcı hedeflere yönelmiştir.
 
Strateji Belgesi’nde, mevzuatın hazırlanmasında, ilgililerin sürece dahil edileceği, yasaların daha nitelikli ve toplumun beklentilerine uygun olmasının sağlanacağı belirtiliyor. Türkiye’de sivil toplum örgütleri bu sürece katkı verebilir mi?
 
Elbette verir. Vermelidir. Adalet Bakanlığı çatısı altında yürüyen bu süreç, benim gördüğüm kadarıyla çoğulculuğa ve katılımcılığa azami düzeyde önem verilen bir tarzda gelişmektedir. Örneğin, Türkiye Barolar Birliği olarak biz en başından bu yana sürecin içindeyiz.
 
Daha önceden şöyle yapılırdı: Neredeyse son halini almış bir taslak metin kurumlara gönderilirdi. Üç beş gün süre verilirdi. Kurumların görüşleri istenirdi. Gönderilen görüşleri de pek kimse okumazdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi böyle yazılmadı. Sürecin devamı da umuyorum ki en üst düzeyde katılımcılık sağlanarak gelişecek.

 

Güvenlik Uzmanı Caşın'dan önemli 'Libya' açıklaması: Hafter'in amacı...
Tepe taklak olan dolar nereye gidiyor?
Ergenekon davasında karar
Putin'den sonra şimdi de o ismin ayı ile fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika... İran medyası dünyaya duyurdu! Nükleerde kritik sınır aşıldı
Diagne'den çok konuşulacak açıklamalar
Savunma sanayiinde müthiş bir gelişme daha! Tamamen yerli ve milli
Hafter Ankara'nın mesajını aldı! 6 Türk serbest bırakıldı
Milyonlarca vatandaşa müjdeli haber: Maaşlar artıyor
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Züleyha, Mahmut'un otomobili yerine başkasının otomobilini yaktı
Mehmet Ali Erbil açıkladı: Kardeşime fişimi çekin dedim
Başkan Erdoğan Trump'ın yüzüne söyledi: S-400 üç Patriot'a bedel
Bir saatte bir milyon beğeni
Resmi açıklama geldi: KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı!
Libya'da neler oluyor? Türkiye'den Hafter'e çok sert uyarı
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Başkan Erdoğan konuşurken Prens kaçacak yer aradı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Doğu Karadeniz için önemli uyarı
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Artık kullanılmayacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ