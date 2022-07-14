Tatilden dönen İmamoğlu'ndan şaka gibi savunma!

Tatilden dönen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanırken neden tatilde olduğunu açıkladı. İmamoğlu, "İki tatilim de yağmura denk geldi" dedi.

Özellikle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yerinin kullanılamaz hale geldiği su baskınlarından sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de bayram tatilinde olduğu ortaya çıktı.

Büyük eleştirilerin hedefi olan İmamoğlu, konuya ilişkin Twitter'dan çalışmalarını takip ettiğini açıkaldı.

İstanbul'a dönen İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"O GÜN İSTANBUL GENELİNDE AFET YAŞANMADI"

İmamoğlu, yaşananlara afet denemeyeceğini, bunun bir algı olduğunu söyledi.

İmamoğlu şu şekilde konuştu:

"Önce işin adını koyalım. Yaratılan algıları değil gerçeği konuşalım. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Esenyurt'ta bir sokakta evet sorun yaşandı.

"MİLİM MİLİM İŞLENEN BİR ALGI SÜRECİ"

Milim milim işlenen bir algı süreci. Bu deşenere bir yönetim şekli ve iş yapma halidir. Her sorunda sahada o işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok.

"KEŞKE EKREM İMAMOĞLU'NUN ELİNDE SİHİRLİ BİR DEĞMEK OLSA"

Keşke Ekrem İmamoğlu'nun elinde sihirli bir değmek olsa. Süpermen gibi olay yerine gelse ve o sorunu anında orada çözse...

"İKİ TATİLİM DE YAĞMURA DENK GELDİ"

Ben İstanbul'a hizmet etmeyi kutsallaştırmış bir belediye başkanıyım. Bu anlamda en üstün çalışkanlığı, eforu ortaya koymaya kararlıyım ama aynı şekilde ben çocuklarımı dinlemeyi ve onları anlamaya çalışmayı, onlarla kaliteli zaman geçirmeyi kutsallaştırmış da bir babayım. İki tatilimde de yağmura denk geldi

İMAMOĞLU'NUN BRONLAŞAN TENİ

"İki tatilim de yağmura denk geldi" diyen İmamoğlu'nun bronzlaşan teni de sosyal medya da gündem oldu