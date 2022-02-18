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18 Şubat 2022 Cuma 15:03:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 15:03:00

Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı

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Avrupa'da kayak tatili yaptığı sıralarda İstanbul'da yaşanan kar esaretinde mağdur olan vatandaşları trollükle suçlayan ve büyük tepki çeken İBB sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra yaptığı açıklamayla tatilde olduğunu kabul etti. Sadece belediye başkanına hesap vereceğini söyleyen Ongun, THY'yi hedef aldı.

İstanbul'da geçtiğimiz ayın sonunda etkili olan kar yağışı sırasında yurt dışında lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin hedefi haline gelen İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftalar sonra kendisini savundu.

Faturayı kamuoyu ile paylaşmayacağını söyleyen Ongun, 'Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim.' diye konuştu.

Ongun, tatilini nerede yaptığının çok da önemli olmadığını belirterek, 'İsviçre'de değildim' dedi.

CENEVRE'DE DEĞİLDİM

CHP'li İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun'un İstanbullu karla cebelleşirken yurt dışında tatil yaptığı gerçeğini bir kenara koyarak, "Cenevre'de değildim" şeklinde yaptığı açıklama da tepki çekti.

THY'Yİ NEDEN HEDEF ALDI?

Öte yandan Cenevre'de olmadığını ifade eden Ongun'un bu olaylar üzerinden Türk Hava Yolları'nı hedef almasının da ne kadar temelsiz olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Bilet ve rezervasyonun net olduğu bir ortamda THY'nin böylesine bir bilgiyi servis etmediği İBB Sözcüsü'nün kendi söylemleriyle kanıtlandı.

ŞEFFAFLIK BUNUN NERESİNDE?

İBB yüzünden yollarda kalan vatandaşa 'trol' yakıştırması yapan Murat Ongun'un günler sonra ortaya çıkıp kendisini savunan açıklama yapması dikkatlerden kaçmadı.

Cenevre'ye gitmediğini söyleyen Ongun'un maaşını halktan aldığını unutarak "Faturayı halka açıklamayacağım" şeklinde konuşması CHP'li İBB'nin 'şeffaflığını' sorgulattı.

Etiketler : Murat Ongun TATİL THY CHP
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