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09 Ağustos 2022 Salı 14:15:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 14:15:00

Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı

Kaynak: DHA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rum tarafını sıkıştırmanın yolu, gerektiğinde Rum kesimini rahatsız etmektir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rum tarafını sıkıştırmanın yolu attığımız adımları daha büyük bir kararlılıkla ileriye taşımaktır. Maraş açılımını daha fazla geliştirmektir. Kendilerini gerektiğinde rahatsız etmektir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Tatar burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta egemen eşitliği ile bir yere varılabileceğini dile getirerek, "Çünkü federasyon modelinde bize hayat olmayacak. Çünkü federal temelli bir anlaşmanın, Rum tarafında yapılan çeşitli anlaşmalarda özellikle Avrupa Birliği oyunu ile bizleri federal bir çatıya ve bu federal bir çatıda Kıbrıs Türklerine azınlık hakkı, Türklerin oraya azınlık olarak yama edilmesi ve daha da önemlisi Avrupa Birliği'nde olacağından dolayı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmamasından dolayı zaman içinde gerek garantörlük haklarının sona erdirilmesi, haliyle bizlerin sonunun başlangıcı olacağı ortaya çıkıyor" dedi.

Kıbrıs'ta bulunan Ercan Havalimanı'nın direkt uçuşlara açılması ve özel şirkete devredilmesi hakkında kendisine öneri geldiğini belirterek, "KKTC'nin egemenliğinin aşağılanması demek. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin otoritesinin kuzeye yayılması demek ve şu anda bizim yürekle savunduğumuz egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statü temelinde yeni siyasetimizi bir bakıma daha da aşağı çekmek için sinsice sunulan bir öneri" diye konuştu.

"KIBRIS HALKI ZORUNLULUKTAN KENDİ DEVLETİNİ KURMUŞTUR"

Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan, iki ayrı devletin iş birliğine ve eşit statünün kabul edilmesinin gerekli olduğunu kaydeden Tatar, "1960 anlaşmalarında ifade edilmektedir. İki ayrı halkın müktesep hakkından kaynaklanan bir kuruluş anlaşmasıydı. Türkiye bu şekilde garantör olmuştur. Silah zoru ile bizi dışarı atanlar, bilmelidirler ki Kıbrıs halkı zorunluluktan kendi devletini kurmuştur. O devleti aşama aşama geliştirmiştir. Şimdi KKTC olarak Kıbrıs halkı kendi egemenliğinde ısrarlıdır. Egemenlik fevkalade önemlidir" ifadelerini kullandı.

"RUM TARAFINI SIKIŞTIRMANIN YOLU, GEREKTİĞİNDE RUM KESİMİNİ RAHATSIZ ETMEKTİR"

Çeşitli merkezlerde Kıbrıs'ta neden eşit statü olması gerektiğini anlattıkları, verdikleri mesajlarla doğru yerlere ulaştıkları için Türk yetkililere teşekkür eden Tatar, "Dolayısıyla Rum tarafını sıkıştırmanın yolu attığımız adımları daha büyük bir kararlılıkla ileriye taşımaktır. Maraş açılımını daha fazla geliştirmektir. Kendilerini gerektiğinde rahatsız etmektir. Çünkü onlar bizi hep dar alana sıkıştırmaya çalışıyorlar. Biz de o dar alanı kırarak ileriye gitmek durumundayız" dedi.

Toplantı, Tatar'ın konuşmasının ardından basına kapalı şekilde gerçekleşen soru-cevap bölümü ile devam etti.

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatar Avrupa Birliği KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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