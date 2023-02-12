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12 Şubat 2023 Pazar 20:12:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 20:12:00

Taşla duvara vurarak kurtuldu... 159. saatte sağ çıkartıldı

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 159. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan bir kadın kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesinde yıkılan Fatih Apartmanı'nda çalışma yapan AFAD, jandarma ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, su sızmalarını dinleyen teknik bir cihazla yapılan dinlemede bir sese ulaştı.

Enkazda taşla duvara vurarak ses çıkarttığı belirlenen kadının yeri ekiplerce tespit etti.

Kurtarma ekipleri, depremin 159. saatinde 55 yaşlarındaki kadını kurtardı.

Enkazdan çıkarılarak sedyeye alınan kadın, önce el salladı, daha sonra da kendisini kurtaranların elini tuttu.

Etiketler : hatay deprem enkaz

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