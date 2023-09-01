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01 Eylül 2023 Cuma 14:27:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 14:27:00

Tarım Bakanlığı'ndan "şap aşısı" açıklaması

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Son Dakika Haberleri.. Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı ile ilgili, "31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, şap hastalığı ile ilgili, "31/08/2023 tarihi itibariyle yaklaşık 30 milyon doz aşı üretimi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 14 milyon büyükbaş, 2 milyon küçükbaş hayvan aşılanmıştır." açıklamasında bulundu.

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