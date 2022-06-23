Marmaris'teki felakette ikinci gün! Bakanlar son durumu açıkladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay bölgesinde orman yangınına yönelik çalışmaları takip ediyor.

Yangında ikinci güne girilirken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.