Marmaris'teki felakette ikinci gün! Bakanlar son durumu açıkladı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunana Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Düne göre çok daha iyi durumdayız" dedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay bölgesinde orman yangınına yönelik çalışmaları takip ediyor.
Yangında ikinci güne girilirken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı.
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