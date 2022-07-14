Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Datça'daki orman yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının başladığını söyledi.

Kirişçi, açıklamasında, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve gerektiği sürece çalışmalar sürdürülecektir" dedi.

Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmış; Döşeme Mevkii ve Mesudiye'nin üst taraflarındaki yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kirişçi; hava sıcaklığı, rutubet düşüklüğü ve rüzgarın aşırı şiddetinin çalışmaların zor geçmesine neden olduğunu belirterek, "Alan aslında çok büyük değil ama alanın bulunduğu coğrafya zor bir coğrafya" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, yangında resmi olmayan rakamlara göre 728 hektar alanın zarar gördüğünü duyurmuştu.

Gürün, Meşe Çukuru Mahallesi ile Döşeme Mevkii'nde toplam 25 ev ile Mesudiye Hayıtlıbükü ve Mezitli Mahalleleri'ndeki konaklama tesislerinde bulunan 3,520 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Tarım Bakanı'nın açıklamasına göre, yangınla mücadele çalışmaları kapsamında 13 uçak, 29 helikopter ve 4 adet idari amaçlı kullanılan helikopter görev aldı. Çalışmalara 2,170 personel aktif olarak katılırken, 136 gönüllü de katkı sağladı.