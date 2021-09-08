Bakan Pakdemirli'den atık su açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Arıtılmış atık suları tarımsal sulamada kullanarak önemli bir kaynak yaratacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yeniden değerlendirmeye uygun atık su oranının yüzde 47 olduğunu belirterek, bunun 3,3 milyar metreküp suya karşılık geldiğini belirtti.

Halihazırda atık suların sadece yüzde 2,5'lik bir kısmının yeniden kullanıldığını ifade eden Pakdemirli, burada çok önemli bir potansiyel olduğunu ve bunu değerlendirmek için tüm paydaşlarla çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, söz konusu suların pek çok alanda kullanılabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

2 milyar metreküp suyu tarımsal sulamada kullanarak 336 bin hektar alanın sulanmasını, 49 milyon metreküp suyu peyzaj sulamada kullanarak 15 bin hektar alanın sulanmasını sağlayabiliriz. 378 milyon metreküp suyu sanayide, 863 milyon metreküp suyu çevresel kullanımda ve 57 milyon metreküp suyu yer altı suyu kaynaklarının beslemesinde kullanabiliriz. Arıtılmış kentsel atık suları tarımsal sulamada ve başka diğer alanlarda güvenli bir şekilde tekrar kullanarak önemli bir kaynak yaratacağız. Ülkemizde özellikle kentsel atık suların arıtılarak yeniden kullanılmasının yaygınlaştırılması, ayrıca yağmur suyu hasadı, gri suların tekrar kullanılması gibi alternatif su kaynakları konularında belediyelerde, su idarelerinde, su konusunda görev ve yetkisi bulunan üst yönetim birimlerinde, medyada ve bireylerde bu konularda farkındalık oluşturmamız gerekiyor.

"SU KAYIPLARINI İNDİRME HEDEFİMİZ VAR"



Su kayıp - kaçak oranlarına da değinen Pakdemirli, Türkiye'de geçen yıl mevzuat gereği bakanlığa beyanda bulunan 28 büyükşehir belediyesi ve 46 il belediyesinin verisinden yapılan hesaplamaya göre su kayıp oranının yüzde 35,4 olduğunu aktardı.

Pakdemirli, sadece geçen yıl için şebekelerdeki su kayıplarına bağlı finansal kaybın 1,9 milyar lirayı aştığını belirterek, şöyle devam etti:

Bu gerçekten yola çıkarak, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğimiz ile büyükşehir ve il belediyelerinin su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyeler su kayıplarını 2023 yılına kadar yüzde 35, 2028 yılına kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirmeyi hedefliyoruz. Şura çalışmaları ile kayıp-kaçak oranlarında dünyadaki gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşılmasını sağlayacak çalışmaları değerlendireceğiz.