Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altında

Bakan Pakdemirli "Bölgesel yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale'deki yangın sırasında Edirne Keşan'dan da bir yangın haberi aldık ve o bölgedeki yangın da kontrol altına alınmıştır. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." açıklamasında bulundu.

