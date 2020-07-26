Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çanakkale'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli "Bölgesel yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale'deki yangın sırasında Edirne Keşan'dan da bir yangın haberi aldık ve o bölgedeki yangın da kontrol altına alınmıştır. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den flaş açıklama: Çanakkale'deki yangınların hepsi kontrol altına alındı https://t.co/ZaCHcJCQuq pic.twitter.com/ge3JbC34R2— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) July 26, 2020
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