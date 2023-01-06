Bakan Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

"2002 yılında 1.8 milyar lira olan tarımsal destekler yıl sonu itibarıyla 40.4 milyar lira olarak tamamlamış bulunuyoruz'' diyen Bakan Kirişçi, "5 Ocak itibariyle tahıl koridorundan 626 geminin geçmesi tüm dünyayı rahatlatmıştır'' dedi.