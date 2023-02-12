Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden durum yok. Hidroelektrik santrallerinde de sorun yok." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden durum yok. Hidroelektrik santrallerinde de sorun yok." dedi.
Deprem bölgesinde barajda patlama olduğuna dair asılsız iddialar sosyal medyada paylaşılmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
- Adıyaman'da, depremin 152. saatinde bir kadın canlı çıkarıldı
- Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
- Hatay'da Ömer ile annesi depremden 150 saat sonra kurtarıldı
- Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı
- "Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok"
- Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor