"Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Hiçbir tesisimizde baraj güvenliğini tehdit eden durum yok. Hidroelektrik santrallerinde de sorun yok." dedi.

Deprem bölgesinde barajda patlama olduğuna dair asılsız iddialar sosyal medyada paylaşılmıştı.

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