Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Mühendisleri Odasınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleştirilen Orman ve Ekosistem Zirvesi ve Fuarı'ndaki konuşmasında Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini hatırlattı.

Etkinliğin sloganlarından birinin de "Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" olduğunu dile getiren Kirişci, "Yeni mottomuz, 'Türkiye Yüzyılına Nefes oldu.' Türkiye Yüzyılına tarım ve ormanın damga vuracağını düşünüyoruz. Tıpkı pandemiyle başlayıp daha sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'yla kabaran, jeopolitik riskler ve gelişmeler sonrasında gıda krizi diye bir kavramla bütün dünya karşılaştı ve sonunda bir çözüm şimdilik üretilmiş oldu." diye konuştu.

Küresel meselelerin küresel yaklaşımlarla çözüleceğini ifade eden Kirişci, "Bunlara ulusal çözümlerin elbette katkısı olur ama bu hiçbir zaman yeterli olmaz. Aslolan bu zararı başlangıçta vermemek veya koruma kullanma dengesi dediğimiz bir denge içinde bunu yürütmek. Bu coğrafyada ve dünyanın herhangi bir coğrafyasında global etkisi olabilecek gelişmelerle ilgili bizim küresel anlamda FAO, UNDP ve diğer uluslararası örgütlerle iş birliği yaparak bunun üstesinde gelmek, bu hasarı minimize etmek mecburiyetimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, Türkiye'nin son 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir alanda 6 milyarın üzerinde fidanı dikerek kendi orman alanlarının genişleten Avrupa'da birinci dünyada dördüncü ülke olduğunu ancak bunun yeterli görülemeyeceğini kaydederek, bu alandaki iş birliği ve birlikte çalışma durumunun mutlaka daha da genişletilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

"TARIM VE ORMAN GENÇLİK KONSEYİ'Nİ OLUŞTURACAĞIZ"



Gelecek yıl itibarıyla "2023 Türkiye Yüzyılı"na adım atılacağına işaret eden Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bırakmış olacağız. Yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla ilişkinde elbette Bakanlık olarak ormanla ilgili bir takım yaklaşımlarımızın olması gerekiyor. Bunların başında da orman alanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Orman alanlarımızı, yangın başta olmak üzere, her türlü saldırılara karşı koruyacağız ama bunlarla ilgili de yeni nesli de eğiteceğiz. Türkiye'de son 5 yıldır TEKNOFEST kuşağını konuşuyoruz. Bunların inovatif ürünlerini konuşuyoruz. Bunların tarım ve orman alanına ilgilerini çekmek için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni oluşturacağız. Böylelikle gençlerimizin düşüncelerinden, onların alın terlerinin yanı sıra akıl terlerinden istifade edeceğiz. Aslolan onların bu projeleri sahiplenmesidir."

Kirişci, orman yangınlarına ilişkin yapılan çalışmalara da değinerek, geçen yıl 3 olan uçak sayısının 20'ye, 39 olan helikopter sayısının 55'e, 1 olan insansız hava aracı (İHA) sayısının da 8'e çıkarıldığını, bu yıl 2 bin 43 hadise ve 12 bin 384 bin hektar alanda yangınların söndürüldüğünü anlattı.

Söz konusu alanlarda ağaçlandırma çalışmalarının yeniden başlatıldığını dile getiren Kirişci, şunları kaydetti:

"Orman insanın desteğine ihtiyaç duymayan bir 'Yeşil Vatan'dır ama bu 'Yeşil Vatan' değişen ve gelişen dünya şartlarında maalesef yine insanın desteğine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu manada da 25 binin üzerinde çalışanımız ki bunun 8 binini bu yıl Orman Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız bünyesinde istihdam etmeye başladık. Geçtiğimiz yıl 140 bin hektara ulaşan yanan alanları bu yıl 12 bin 384 hektar gibi bir düzeyde tutmuş olduk. Bir ağacımızın dahi yanmasına tahammülümüz yok. Bize düşen tedbirini almak, öncesinde ve devamında bu tedbirleri hayata geçirmek."

"ORKÖY MARİFETİYLE VERDİĞİMİZ DESTEKLERİ GELECEK YIL 1 MİLYARA ÇIKARIYORUZ"



Kirişci, kırsal bölgelere yönelik çalışmalardan da bahsederek, 2002'den bugüne kadar kırsal bölgeler için sağladıkları desteklerle, özellikle Orköy marifetiyle verdikleri desteklerle, insanları kırsalda tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Kırsal bölgelerde yaşayan insanların kent kültürüne uyumlarının güçlüğüne dikkati çeken Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"2022'de 400 milyon gibi desteklerle desteklediğimiz, Orköy marifetiyle verdiğimiz destekleri gelecek yıl 1 milyara çıkarıyoruz. Ormandan elde ettiğimiz gelirlerden orman köylülerimizin daha fazla yararlanması için çalışmalara hız veriyoruz. Ormandan istihdam edilenlerin sosyal güvenlikle ilgili birtakım desteklere muhtaç olduğunu biliyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Yine ormanla bir şekilde ihtilaf yaşayan, problem yaşayan milyonlarca vatandaşımızın olduğunu da biliyoruz. Böyle bir kavganın 21. yüzyıl Türkiyesine yakışmadığını, mutlak surette, ormanla barışık orman köylüsü başta olmak üzere vatandaşlarımızla orman arasındaki bir kavga değil muhabbeti önceleyen çözüm önerilerimiz ve yaklaşımlarımız olacak."

Zirve'de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve Orman Mühendisleri Odası Hasan Türkyılmaz da bir konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci stantları gezdi, çocuklarla sohbet etti.