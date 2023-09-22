VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sokakta mayoyla gezdiği için gözaltına alınan ''hayasız'' hakkında karar
Halk Ekmek'te bakteri skandalı! Fabrika çalışanı rezaleti anlattı: Ankaralılara bile bile yedirdiler
Bakan Uraloğlu, Cezayir'in sembol alanlarını ziyaret etti
Nijerya ordusu, kaçırılan 35 kişiden 6'sının kurtarıldığını bildirdi
Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakan Fidan'a Karabağ halısı hediye etti
22 Eylül 2023 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 19:00:00

"Tarım politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz"

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile TÜİK arasında "Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imzalandığını bildirdi.

Tarımsal verilerin oluşturulmasına ve kayıtlılığa büyük önem verdiklerini belirten Yumaklı, bu çalışmaların tarımsal üretimle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli vizyonel politikaların belirlenmesine katkı sunacağını vurguladı.

Yumaklı, Bakanlık olarak bir süredir genel tarım sayımı için altyapı hazırlıkları yürüttüklerini, ilgili kurumlarla yapılan toplantılarda izlenecek yol haritasının belirlendiğini vurgulayarak, genel tarım sayımının, tarımsal üretime yön verecek yenilikçi düzenlemelerin hayata geçirilmesinde belirleyici unsurlardan biri olacağının altını çizdi.

Çalışma ile istatistik, işletme bilgisi, hayvan sayısı, arazi bilgisi gibi akla gelen tüm tarımsal verilerin sayılarak kayıt altına alınacağını bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"TÜİK ile işbirliği içinde genel tarım sayımı yaparak planlı üretim ve sözleşmeli üretim gibi tarım ve hayvancılık politikalarımızın odak noktasını oluşturacak uygulamalarımıza yön vereceğiz. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği, verimliliği, kaliteyi ve kayıtlılığı daha da artırarak 'Türkiye Yüzyılı'nı üretimin ve üreticinin yüzyılı yapacağız."

PLANLI ÜRETİM MODELİNE GEÇİŞTE ÖNEMLİ BİR ADIM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Tarım Sayımı Yapılmasına İlişkin Protokol ile tarımda planlı üretim modeline geçişin önemli adımlarından birisi de atıldı.

Genel tarım sayımının ilk aşamasında, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Ayrıca soru formları ve veri giriş programları hazırlanacak, ön tarama faaliyetleri, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri yapılacak.

İkinci aşamada ise ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler ve sahadan derlenerek elde edilecek veriler kamuoyuyla paylaşılacak.

Etiketler : bakan yumaklı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Genel Tarım Sayımı
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX