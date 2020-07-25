Tarık Keskin terk edilmiş bir villada yakalandı

Sosyal medyada eski eşi tarafından darp edilen kadın olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 20.07.2020 tarihinde Bakırköy'de yaşanan olayı araştıran polis ekipleri, koca Tarık Keskin'i bulmak için çalışmalara başladı.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda Rüya K. isimli kadın şahsı darp eden eski eşi Tarık Keskin Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi üzerinde bulunan terk edilmiş bir villa içerisinde saklandığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına alındı.

Şahsın yakalandığı ev içerisinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca ve çok sayıda askeri kamuflaj ele geçirildiği öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.