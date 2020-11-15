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15 Kasım 2020 Pazar 14:14:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 14:52:00

Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın

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Çengelköy'deki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yangın, denizden ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınabildi.

Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'nde saat 13.35 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizden de müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

YALILAR ARASINDA YER ALIYOR

Boğaz'daki yalılar arasında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665 yılında yaptırıldı. Cami zamanla semte de ismini verdi. Ahşap karkas yapıda inşa edilen caminin, tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Caminin boğaz tarafına bakan tarafına inşa edildiği sırada dikildiği belirtilen bir çınar ağacı da yer alıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği tarihi camideki yangınla ilgisi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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