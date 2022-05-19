Tarihi Rotalar her cumartesi TV4'te
İstanbul'un tarihi semtlerinde oluşturulan rotaları gezerken ilginç hikayelerin içinde kaybolmaya hazır mısınız? Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın çizdiği rotalar İstanbul'a yeni bir gözle bakmanızı sağlamaya geliyor.
İstanbul'un tarihi semtlerinde oluşturulan rotaları gezerken ilginç hikayelerin içinde kaybolmaya hazır mısınız? Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın çizdiği rotalar İstanbul'a yeni bir gözle bakmanızı sağlamaya geliyor.
Akıp giden zaman, tarihe tanıklık etmiş mekanlar, efsaneler, rivayetler, söylenceler ve daha fazlası...
Yanından geçtiklerimiz, fark etmediklerimiz ve unuttuklarımız... "Tarihi Rotalar" İstanbul'u yürüyor, unuttuklarımızı sizlere hatırlatmaya geliyor.
Ömer Kokal, tarihe iz düşmüş detayların hikayesini anlatıyor, her bölüm farklı bir rotanın tarihte kalmış detaylarını gün yüzüne çıkartıyor.
Tarihi Rotalar; 21 Mayıs Cumartesi gününden itibaren; her Cumartesi 12.15'te tv 4'te...