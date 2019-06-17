Tarihi oturum için Başkan Erdoğan ne dedi?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılan ortak yayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;

"Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir.

ERDOĞAN YAYIN İÇİN NE DEDİ?

Yayın öncesi bir nikahta sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. 'Hayırlı olsun 'dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı.

SAYIŞTAY İDDİALARI

Ben İstiyorum ki İstanbullu sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. Biz diyoruz ki bugüne kadar ülkede nasıl işlere imza attıysak, bundan sonra İstanbul için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem bey yanlış biliyor"