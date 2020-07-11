Tarihi Ayasoyfa Camii kararı sonrası Yunan Başbakan'dan küstah sözler

Tarihi Ayasofya kararı sonrası Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah sözler: Türkiye'nin AB'yle ilişkilerini de etkileyecek



Haftalardır gündemden düşmeyen tarihi yapının yeniden camiye çevrilip çevrilmeyeceğiyle ilgili milyonlar Danıştay'dan gelecek karara kilitlenmişti. Dün, Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ancak bu durum Yunanistan'ı rahatsız etti.

"AYASOFYA BİR DÜNYA MİRASI"

Yunan basınının son dakikahaberlerine göre; Başbakan Kiryakos Miçotakis, küstah açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aldığı Ayasofya kararını en yoğun şekilde kınadıklarını belirterek, "Karar sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri değil Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de etkileyecektir" ifadelerini kullandı. Miçotakis, "Bu, Ayasofya'yı bir dünya mirası olarak tanıyan herkesi rahatsız eden bir tercih. Ve tabii ki sadece Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkileri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de etkiliyor" dedi.

KÜLTÜR BAKANI: DÜNYAYA KARŞI AÇIK BİR PROVOKASYONDUR

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni "Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesinin sonucu olarak alınan karar, bu anıtın ünik ve ekümenik doğasını tanıyan medeni dünyaya karşı açık bir provokasyondur" açıklaması yapmıştı.