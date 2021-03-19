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19 Mart 2021 Cuma 00:03:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 00:03:00

Tarihçi Mehmet Genç vefat etti

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İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti.

Bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Genç, bu akşam Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

1934'te Artvin Arhavi'de dünyaya gelen Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi.

1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı.

Pek çok öğrenci yetiştirdi

1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde emekli oluncaya kadar pek çok öğrenci yetiştirdi.

Osmanlı İktisat Tarihi üzerine lisans ve lisansüstü düzeyde dersler verdi. 1999 yılında emekli olduktan sonra İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde ve İstanbul Şehir Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'nde lisans ve lisansüstü dersler verdi.

Mehmet Genç'in Osmanlı ekonomisi üzerine yayınladığı pek çok makalesi İngilizce, Fransızca, Arapça ve Yunanca gibi pek çok dile çevrilerek tekrar basıldı.

Tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi" adıyla Ötüken Yayınevi'nden 2000 yılında kitap olarak yayınlandı. 2006 yılında Erol Özvar'la birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladıkları eser "Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler" adıyla neşr edildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi

Mehmet Genç, 2015 yılında sosyal bilimler ve tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, iktisat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajları yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından, "İlim yolunun parlak yıldızlarından, değerli tarihçi ve mütefekkir Mehmet Genç hocamız ebedi aleme göç etti. Cenabıhakk gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun." mesajını paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genç'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Mehmet Genç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun da mesajında, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir, Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

İktisat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan ve bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Genç, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmişti.

Etiketler : Mehmet Genç Mehmet Genç öldü mü Mehmet Genç kimdir
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