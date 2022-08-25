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25 Ağustos 2022 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 11:15:00

Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos'ta Tivibu'da başlıyor

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Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV'ye ev sahipliği yapıyor. İzleyenleri zamanda yolculuğa çıkaracak Tarih TV, yayın hayatına Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde başlıyor. Tarih TV, 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uzman kadrosuyla dünya tarihinin önemli olaylarına Tivibu ekranlarında ışık tutacak. Tivibu aboneleri, Tarih TV'yi durdur izle-geri al izle-seç izle-tekrar izle izle gibi teknolojik özellikleri kullanarak seyretme imkanına sahip olacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, History Channel ve Viasat History kanallarının da aralarında bulunduğu belgesel içeriklerini zenginleştirmeye, birbirinden özel içerikleri seyircileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, Büyük Zafer'in 100. yıl dönümünde Tivibu 2 ve 101 nolu kanallarda yayın hayatına başlıyor. Birbirinden faklı konuları ve dopdolu yayın akışıyla Tarih TV, izleyicilerine "Sadece Gerçekler"i anlatarak, dünya tarihinin önemli olaylarına ışık tutacak.

ÖNEMLİ TARİHİ FİGÜRLER AYNI EKRANDA BULUŞUYOR

Geniş içerik yelpazesine sahip Tarih TV, Cengiz Han'dan Gutenberg'e Muhammed Ali'den Osman Hamdi Bey'e dünya tarihinin dönüm noktalarında önemli roller üstlenmiş isimleri ve tarihe yön veren olayları inceliyor. İzleyicilerin ufkunu genişletecek programlarıyla toplumsal hayatın, eşyanın tarihinin, sanatın, sporun ve bilim ile teknolojinin zamandaki yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Emre Botan Kümet, "Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak, teknoloji bilgi birikimimizi aktardığımız dijital TV platformumuz Tivibu ile müşterilerimize gelişmiş bir izleyici deneyimi sunuyoruz. Hem geniş kanal seçkimizle hem de 'Seç İzle' servisimizle dünyanın önde gelen belgesel içerik sağlayıcılarıyla yaptığımız iş birlikleri kapsamında zengin bir içerik kataloğu oluşturduk. Habitat TV ile başlattığımız yerli belgesel kanalı çeşitliliğimize Tarih TV'yi ekleyerek devam ediyoruz. Tivibu'da belgeselden spora değişik alanlarda birçok farklı içeriği izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Her geçen gün gelişen teknolojik alt yapımızla müşterilerimize geniş yelpazeli içerik havuzu sunmaya devam edeceğiz" dedi.

UZMANLAR VE ÜNLÜ KONUKLAR TARİH TV'YLE TİVİBU'DA

Tarihi günümüze taşıyacak Tarih TV birbirinden değerli isimleri de konuk edecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Pelin Batu'ya, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'dan Prof. Dr. Burak Küntay'a, Koray Şerbetçi'den Gürkan Zengin'e, Mehmet Hakan Kekeç'ten Yaşar Taşkın Koç'a, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'dan Nezih Başgelen ve Nuray Mert'e alanında uzman pek çok isim Tarih TV'de izleyicilerle buluşacak.

Kanalın danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen üstlenirken, Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda ise Ahmet Bağçeci oturuyor. Program Müdürlüğü görevini Yavuz Sinangil üstlenirken, Proje Koordinatörlüğünü ise Kemal Soğukdere yürütüyor.

Özlem Temana

Tel: 0 554 193 06 41

[email protected]

Ayşe Fırat

Tel: 0212 249 45 46

[email protected]

Etiketler : Tivibu Ayşe Fırat Prof. Dr. Cezmi Eraslan
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