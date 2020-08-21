Tarih tekerrür ediyor... Dünya Fatih'i konuşuyor

Türkiye, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının meyvelerini almaya başlıyor. Türkiye'nin yerli ve milli sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladıktan sonra Karadeniz'deki faaliyetlerine yoğunluk vermişti. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi haberi duyurarak, Fatih'in Karadeniz'de doğalgaz keşfettiğini duyurdu.



BÜYÜK BİR ZAFERE İMZA ATTIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasıyla ilgili "Bugün yine bir Ağustos ayında, enerji alanında hep ifade edilen makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Bu süreçle birlikte inşallah özellikle enerji başta olmak üzere, ekonomi ve savunma sanayii de tam bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım attı." açıklamasında bulundu.

BÜYÜK BİR ADIM ATILIYOR

Albayrak, "Bugün burada ifade edilen keşif, 83 milyonun. Hakkari'den Edirne'ye Artvin'den Muğla'ya vatandaşlarımızın her birinin sevinç yaşayacağı büyük bir adım atılıyor. Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminde cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye." dedi.

İŞTE FATİH SONDAJ GEMİSİ'NİN HİKAYESİ: ANTALYA'DAN YOLA ÇIKMIŞTI



Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih' 28 Mayıs 2018'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı törenle Antalya'dan yola çıkmıştı. Gemiye güçlü mirasın yaşatılması ve yeni dönemin başlatılması için Fatih ismi konmuştu.

"YENİ BİR MİLADA TANIK OLUYORUZ"



Törende konuşan Bakan Albayrak, "Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık oluyoruz. 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali erli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldı. Bugün hamdolsun bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldığımız tarihi bir gün olarak kayda geçiyor" demişti.

FETHİN YIL DÖNÜMÜNDE BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLADI

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da Karadeniz'deki sondaj çalışmaları için 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlandı.

2,600 METRE DERİNLİKTE

Yaz aylarında başlayan sondaj, 2 bin 600 metre derinliğinde gerçekleştirildi. Ardından Karadeniz'de de sondaj çalışmaları için adım atıldı ve ikinci gemi de TPAO'nun portföyüne katılmış oldu. İkinci sondaj gemisi olan Yavuz da Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limandan 20 Haziran 2019 tarihinde yola çıktı. Temmuz ayında da sondaj çalışmalarına başladı.

İŞTE FATİH'İN MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİ

Dünyada yüksek teknolojiye sahip ilk 5 gemi arasına giren Fatih sondaj gemisinin uzunluğu neredeyse Eyfel Kulesi kadar. 12 bin 200 metre derinlikte ve yüksek basınç altında dahi deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip Fatih sondaj gemisinin sondaj kulesi uzunluğu 64 metre. İki kulesi toplamda 1750 ton yük kaldırma kapasitesine sahip gemi, 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalabiliyor.