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04 Şubat 2024 Pazar 11:14:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 11:14:00

Tarih belli oldu! Evlenecek çiftlere kredi desteği... Başvurular başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları, e-Devlet aracılığıyla alacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bir müjdeyi gençlerimizle paylaşmak istiyorum. Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'nun başvurularını 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecekler."

Bakan Göktaş, Adıyaman'da devam eden deprem çalışmalarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Ayrıca bildiğiniz gibi geçtiğimiz ekim ayında çocuk evleri sitemizin temellerini Adıyaman'da atmıştık. 2024 yatırım planımızda Adıyamanımız için il müdürlüğü, sosyal hizmet merkezi, kadın konukevi olmak üzere 3 hizmet binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

Göktaş açıklamalarını, "Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerimizde gerekli tüm çalışmaları aralıksız sürdüreceğimizi, güçlü ve büyük Türkiye hedeflerimize kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" sözleriyle tamamladı.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş aile ve gençlik fonu başvuru edevlet
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